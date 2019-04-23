«Коммерсантъ»: Путин и Ким Чен Ын встретятся на острове Русский 25 апреля

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский 25 апреля, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Ким Чен Ын приедет в Россию 24 апреля на том же бронепоезде, на котором в 2002 году приезжал его отец Ким Чен Ир. Издание отмечает, что в ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на 20 сантиметров углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда выехал лимузин главы Северной Кореи, погруженный на его бронепоезд.

По данным газеты, вечером после встречи Путин улетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке ещё на день, где для него будет предусмотрена «культурная программа».

Официально день и место встречи лидеров России и КНДР держится в тайне «из соображений безопасности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал лишь, что саммит состоится «до конца апреля».

Ким Чен Ын ни разу с момента прихода во власть в 2011 году не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным.