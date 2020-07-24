«Коммерсантъ»: Парламентская оппозиция откажется от участия в выборах губернаторов в обмен на кресла в Совфеде

Три депутата Госдумы от оппозиции могут стать членами Совета Федерации по итогам осенних выборов губернаторов, а в обмен на это системная оппозиция не станет выставлять в части регионов своих кандидатов против действующих губернаторов, пишет «Коммерсантъ».

В частности, Ольга Епифанова из «Справедливой России» включена в список кандидатов в верхнюю палату парламента от врио губернатора республики Коми Владимира Уйбы. В Архангельской области одним из кандидатов от врио губернатора Александра Цыбульского выдвинут депутат КПРФ Александр Некрасов. А в сенаторский список главы Брянской области Александра Богомаза попал член ЛДПР Вадим Деньгин.

Кроме того, по данным издания, ЛДПР откажется от участия в выборах главы Еврейской автономной области, а КПРФ — в Татарстане.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что у включённых в сенаторские тройки оппозиционеров были шансы выйти во второй тур губернаторских выборов. Политолог Александр Пожалов полагает, что в перечисленных регионах на победу могла рассчитывать только ЛДПР и только в Еврейской автономной области.

Накануне, 23 июля, РБК сообщал, что после осенних выборов Совет Федерации могут покинуть минимум пятеро сенаторов. По словам источников издания, речь идёт о Валерии Куликове (представитель Севастополя), Алексее Кондратьеве (Тамбовская область), Валерии Маркове (республика Коми), Алексее Александрове (Калужская область) и Франце Клинцевиче (Смоленская область).