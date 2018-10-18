«Коммерсантъ» назвал основной версией аварии «Союза» ошибку при сборке на Байконуре

Ракета-носитель «Союз-ФГ» могла потерпеть аварию из-за механической неполадки, которую допустили при сборке на космодроме Байконур, со ссылкой на близкий к Минобороны источник пишет «Коммерсантъ».

Участвующие в расследовании эксперты считают, что ошибка произошла при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты с помощью подъёмного крана.

«Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идёт об эксплуатационных ошибках», — сказал источник.

Официальный доклад о причинах аварии «Союза» Роскосмос представит к концу недели. В ходе расследования в Роскосмосе официально говорили, что авария «Союза» могла произойти из-за столкновения одного из боковых элементов первой ступени ракеты. Неофициально сообщалось, что комиссия по расследованию допускает версию саботажа.

Напомним, 11 октября экспедиция на МКС в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга отправилась к МКС, однако на 123-й секунде полёта сработала аварийная система. Овчинин и Хейг приземлились в Казахстане.

После аварии «Роскосмос» решил перенести планируемые пуски. Следующий — запуск «Прогресса» с продовольствием и грузом для экипажа МКС — был запланирован на 31 октября. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Овчинин и Хейг могут отправиться к МКС весной 2019 года.