«Коммерсантъ»: Мусорная реформа свелась к сжиганию и захоронению отходов

Реформа мусорной отрасли, которая подразумевала приоритет переработки и вовлечения отходов во вторичный оборот, развернулась в сторону роста числа мусоросжигающих заводов и полигонов, со ссылкой на подготовленный «Российским экологическим оператором» (РЭО) проект федеральной схемы обращения с отходами пишет «Коммерсантъ».

«Проект предполагает строительство и реконструкцию 868 "мусорных" объектов (700 новых), включая 148 предприятий по сжиганию мусора общей мощностью 4,3 млн тонн в год. Минимальная стоимость инфраструктуры оценена в 101 млрд рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что в схеме пока не учтены планы «Ростеха» построить ещё 25 мусоросжигательных заводов. Кроме того, в планах — строительство и модернизация ещё 351 полигона (253 новых) и 355 сортировочных станций, 53 из которых предполагают компостирование отходов, 24 — производство топлива RDF.

Предприятий по переработке мусора не больше десятка, подчёркивает издание, и в таком виде документ противоречит целям реформы и обновлённому на её старте законодательству, в котором сжигание и захоронение отходов стоят на последнем месте в перечне приоритетов госполитики. Реформа запускалась ради создания современной системы управления отходами и вовлечения их во вторичный оборот.

Опрошенные эксперты уверены, что новый проект РЭО направлен на «формальное выполнение целей нацпроекта "Экология"», который оказался худшим в 2019 году по исполнению: по нему к 2024 году перерабатываться должны 36% всех отходов, а в предложенной схеме большинство объектов названы «энергетической утилизацией». Однако по принятым поправкам энергетическое сжигание мусора приравнено к переработке.