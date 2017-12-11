«Коммерсантъ» анонсировал резкий рост цен на машины в 2018 году

Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125%, что может привести к росту цен на них на 10-17%, со ссылкой на осведомлённый источник на рынке и собеседника в одном из автоконцернов пишет «Коммерсантъ».

По словам источника на рынке, ставка сбора будет зависеть от объёма двигателя.

В Минпромторге информацию собеседников издания не опровергли, отметив, что внесли в правительство проект постановления об индексации сбора. Согласно предложениям ведомства, он будет зависеть от категории и видов машин, их экологичности, а также объёма производства и импорта. В ведомстве пояснили, что в грузовом сегменте рост может составить 15-40%, а в среднем — 15-17,5%.

Собеседник «Коммерсанта» в одном из концернов рассказал, что компания находится «в шоке и недоумении» из-за предложений Минпромторга. Траты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100% и более», отметил он. По мнению источника газеты, этот шаг негативно повлияет на бизнес дилеров. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting предположил, что рост цен на легковые машины в 2018 году с учётом увеличения акцизов и повышения утильсбора на 87-125% может составить в среднем 10-17%.

Другой собеседник назвал идеи Минпромторга неприемлемыми «ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла». По его словам, авторынок только начал восстанавливаться, а его собираются «душить, сначала анонсировав сокращение программ господдержки, затем увеличив акцизы, а теперь ещё и критически индексируя утильсбор».

Утилизационный сбор для машин был введён в 2012 году. Изначально его платили лишь компании-импортёры, однако с 2014 года это требование распространили на всех участников рынка. Российским производителям при этом в качестве компенсации за уплату сбора начали выдавать промышленные субсидии. Согласно данным ФТС, импорт легковых машин в Россию в январе-сентябре упал на 7,2%, до 183,4 тысячи машин.