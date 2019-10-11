«Коммерсантъ» анонсировал проверку будущих водителей на хронический алкоголизм

Минздрав принял приказ, обязывающий получающих права и возвращающих их после лишения водителей проходить тест на хронический алкоголизм, пишет «Коммерсантъ». Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте.

Тест покажет наличие в крови маркера карбогидрат-дефицитного трансферрина, свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Ранее направление на анализ выдавалось на усмотрение врача. При концентрации вещества выше 1,2% будущий водитель отправится в наркодиспансер, а вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью «инструментальных и лабораторных исследований».

Водителям также придётся сдавать мочу на анализ в форме экспресс-теста, который выявит употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если по результатам экспресс-теста в организме присутствует одно из веществ, в лаборатории проведут специальный тест с помощью хроматографов.

Эксперты отмечают, что новые правила «оставляют много вопросов» — в частности, юридические последствия выявления наркотических веществ, которые могут привести к административному аресту до 15 суток. Также они подчёркивают, что наличие веществ в организме не свидетельствует о наркомании, а уровень CDT может быть высоким из-за некоторых заболеваний печени. Кроме того, эксперты предупреждают об увеличении стоимости справок из-за введения нового обязательного теста и роста предложения на чёрном рынке справок.