«Коммерсантъ» анонсировал отставку губернатора Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области, бывший глава исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Андрей Бочаров в ближайшие дни может досрочно покинуть свой пост, со ссылкой на близкие к администрации президента источники пишет «Коммерсантъ».

«Хотя волна слухов об уходе Бочарова поднималась уже несколько раз, сейчас это реальный вариант: ищут кандидатов ему на замену», — сказал один из собеседников издания.

В Волгограде ждали, что о преемнике объявят сразу после окончания отпуска главы региона, однако он вышел на работу и внешне никак не показывал, что готовится уйти с должности. Накануне дополнительным источником для этих слухов стали правки в статьях о Бочарове в крупнейших справочных агрегаторах российского интернета, где 3 октября было обозначено датой его ухода с нынешней должности.

Андрей Бочаров возглавил Волгоградскую область в 2014 году после отставки своего предшественника Сергея Боженова. Андрей Бочаров был переброшен на этот участок работы с поста главы исполкома только учреждённого ОНФ. В 2013 году Герой России полковник ВДВ Андрей Бочаров руководил оргкомитетом по подготовке учредительного съезда движения (курировал этот вопрос внутриполитический блок администрации президента под руководством Вячеслава Володина).