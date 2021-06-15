Комментатор Дмитрий Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире (ВИДЕО)

Певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев устроили словесную перепалку во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».

Во время эфира Губерниев спросил Бузову о футболе, она начала отвечать, но через несколько секунд телеведущий перебил её. В ходе перепалки комментатор спросил певицу: «Вы уже перестали пить коньяк по утрам?», после этого вопроса Бузова не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», — заявила Бузова Губерниеву.

Позже Губерниев извинился перед певицей в своём телеграм-канале. Как написал комментатор, он вовсе не собирался обидеть артистку.

«Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! <...> Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Я цитировал классику. Фразу про коньяк говорил Карлсон Фрекен Бок», — поделился он.

В своём сообщении Губерниев поблагодарил певицу за то, что она поддерживает российский футбол и отечественный театр. По словам телеведущего, артистка в эфире «держалась стойко».