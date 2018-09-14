Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию дал исполнительному комитету рекомендацию не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), со ссылкой на документы организации пишет BBC. Решение комитет по соответствию вынес в конце августа.

В WADA сочли, что Россия не выполнила все требования для восстановления полномочий. В частности, речь идёт о признании причастности российских чиновников к допинговым махинациям. Помимо этого, по мнению WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА.

Решение о восстановлении полномочий российского антидопингового агентства исполнительный комитет WADA примет на заседании 20 сентября.

Напомним, в конце 2015 года WADA из-за обвинений в употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи признало российское антидопинговое агентство не соответствующим своему кодексу. В мае 2018 года агентство отказалось восстанавливать РУСАДА в правах из-за того, что Россия не выполнила два требования WADA. Речь идёт о тех же пунктах, о которых говорится в письме комитета по соответствию.