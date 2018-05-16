Комитет Совета Федерации предлагает ввести обязательное страхование физлиц от пожара

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в ходе заседания верхней палаты парламента о необходимости ввести механизм обязательного противопожарного страхования граждан, пишет РИА Новости.

«Мы полагаем, что это потребует от субъектов экономической деятельности соблюдения противопожарных мер», — отметил сенатор.

Бондарев добавил, что в Совете Федерации также намерены ужесточить уголовную ответственность за нарушения противопожарной безопасности.

«Планируется подготовка предложений о повышении ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства за ведение экономической деятельности на объектах, не введённых в установленном порядке в эксплуатацию», — сказал парламентарий.

В число задач СФ входит также, по словам Бондарева, перераспределение «полномочий по обеспечению пожарной безопасности». Напомним, законопроект с такими положениями уже разработало МЧС.

Рекомендации принять закон о размере обязательных страховых выплат пострадавшим и погибшим при пожаре комитет Совфеда разработал после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек.