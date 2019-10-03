Комиссия Совфеда по защите суверенитета нашла иностранное вмешательство в выборы в Мосгордуму

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета обнаружила, что на выборах в Мосгордуму были заметные попытки иностранного вмешательства, со ссылкой на готовящийся комиссией доклад пишут «Известия».

По словам главы комиссии Андрея Климова, попытки внешнего влияния были в большей степени связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определённых сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

«Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно», — заявил сенатор.

В качестве примера вмешательства Климов привёл сюжеты, выходившие на канале Euronews 8 сентября. Кроме того, по его словам, «отличились» тогда и Deutsche Welle, призывавшая москвичей выйти на улицы, и «Радио Свобода».

«У финансируемого властями США "Радио Свобода" есть информационный ресурс "Сирибь.Реалии", который заточен на протесты в сибирских регионах. Если там идут выборы, они пытаются на них повлиять. Аналогично "Кавказ.Реалии" работает на субъекты другой части страны. Они создают контент, который направлен на изменение структуры органов власти нашей страны», — заявил Климов.

В Совете Федерации готовы разработать рекомендации по совершенствованию российского законодательства, чтобы противостоять попыткам вмешательства. Одной из важных мер сенаторы считают необходимость регулирования порядка проведения публичных массовых мероприятий.

Ранее в Госдуме заседала комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, члены которой заявили, что в действиях немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle были найдены признаки оправдания экстремизма. Издание, по мнению депутатов, также обладает всеми признаками иностранного агента. Комиссия будет просить МИД РФ рассмотреть вопрос о лишении этого СМИ аккредитации в РФ. Кроме того, на заседании было заявлено, что комиссия проанализирует материалы «Медузы», «Радио Свобода», «Русской службы BBC», «МБХ медиа» и «Голоса Америки» на предмет нарушения избирательного законодательства.