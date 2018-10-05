Комиссия рекомендовала гордуме на пост главы Нижнего Тагила Пинаева, Рохлина и Кукутина

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Тагила рекомендовала кандидатуры врип мэра Владислава Пинаева, учителя гимназии № 18 Данила Кукутина и главу местного отделения «Партии Роста» бизнесмена Евгения Рохлина. Финал выборов состоится 15 октября, когда окончательное решение примут 28 депутатов Нижнетагильской гордумы. Напомним, прямые выборы тагильского мэра отменили по законопроекту губернатора Евгения Куйвашева после досрочной отставки Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области.

«Они были более последовательны, показали знание проблем, процессов бюджетирования. На рассмотрение думы представят 5 кандидатов, процедура голосования ещё не определена», — объяснил решение комиссии её глава Никита Беркутов.

Сегодня в Нижнем Тагиле прошёл второй тур конкурсного отбора кандидатов на пост главы города. Кандидаты, претендующие на пост мэра Нижнего Тагила, выступили перед конкурсной комиссией с программой развития города на ближайшие пять лет. Один из шести кандидатов — адвокат Юрий Черных — отказался от выступления и дальнейшей борьбы за кресло градоначальника.

Конкурсная комиссия, которая состоит из представителей тагильской думы и свердловского губернатора, оценивала, способны ли кандидаты осуществлять полномочия градоначальника.

На кресло мэра претендовали: общественник и блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ, врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Фаворитом предвыборной гонки считается Владислав Пинаев. Его кандидатуру активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также Пинаева поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод».