Комиссия по этике в гордуме Нижнего Тагила рассмотрела вопрос о лишении трёх депутатов мандатов за нарушения в декларациях

Думская комиссия по регламенту и этике сегодня, 9 декабря, снова рассмотрела вопрос о лишении депутатских полномочий Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова, которые допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Ранее Ленинский районный суд признал решение думы о сохранении тремя депутатами мандатов незаконным и потребовал повторно изучить ситуацию. Истцом выступила Ленинская прокуратура, которая требовала применить к нарушителям антикоррупционного законодательства более суровое наказание, чем предостережение.

В ходе заседания спикер НТГД Вадим Раудштейн и председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов вновь решили, что в отношении депутатов достаточно будет вынести предупреждение. Леонид Мартюшёв во время голосования воздержался. Ранее он в разговоре с АН «Между строк» отмечал: «Закон в любом случае должен исполняться». Старший помощник прокурора Юлия Макаренко напомнила народным избранникам, что Мария Лисина допускает нарушения в декларациях уже не в первый раз. Бывший адвокат Вадим Раудштейн в ответ заметил, что «закон не действует в части рецидива». Окончательное решение по рассматриваемому вопросу будет принято в конце декабря, на последнем очередном заседании гордумы в 2019 году.

Напомним, в этом году Лисина, Гореленко и Темнов предоставили информацию не обо всех счетах в банках (собственных и супругов), чем нарушили антикоррупционное законодательство. В частности, Мария Лисина в 2018 году заработала полмиллиона рублей. После проверки достоверности и полноты деклараций выяснилось, что она не указала один свой счёт в банке и четыре счёта в кредитных организациях, оформленных на её супруга. Все счета были нулевые, то есть на них нет никаких денежных средств. Из-за нарушений прокуратура Ленинского района потребовала лишить народных избранников мандатов. Но на заседании НТГД в июле депутаты решили простить своим коллегам допущенные «несущественные» нарушения и не стали лишать их полномочий, ограничились лишь вынесением предостережений. Сотрудники надзорного ведомства с позицией думы не согласились и направили в Ленинский районный суд административный иск о признании решения коллегиального органа незаконным. При этом рассматривать дело решили на примере Марии Лисиной, которая допустила нарушения в декларациях уже второй раз. Роману Гореленко и Игорю Темнову не пришлось являться в суд. Гордума дело проиграла.