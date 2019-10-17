Комиссия Госдумы нашла нарушения законодательства РФ со стороны ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила нарушения законодательства в период выборной кампании со стороны иностранных СМИ.

Как пишет ТАСС, речь идёт о таких медиаресурсах, как Meduza, русская служба BBC, «Радио Свобода», «Настоящее время», «МБХ медиа» и «Голос Америки».

Как рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, материалы проверки будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру для принятия мер реагирования.