Комфортный туризм. Как СОФПП развивает инфраструктуру на Конжаковском горном кольце

Свердловская область приняла первый организованный фототур по Конжаковскому горному кольцу — месту с самой высокой точкой региона, где можно увидеть живописные горные пейзажи и разнообразие растительности. В проекте приняли участие блогеры, представители СМИ и фотографы, благодаря которым можно значительно увеличить туристический поток ,сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Поддержка Центра кластерного развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и правительства региона играет ключевую роль в развитии туристических направлений в северной части области. СОФПП содействует созданию кластеров, координируя усилия предпринимателей и инициируя проекты. Фонд активно работает над развитием инфраструктуры, включая строительство гостиниц и кемпингов.

«Два года назад по инициативе предпринимателей был создан туристический кластер “Конжаковское горное кольцо”. Цель проекта — развитие и продвижение туризма в уникальном месте, где расположена одна из самых высоких вершин Уральской горной системы. Сегодня инфраструктура кластера позволяет комфортно отдыхать с семьёй, ходить в походы и на экскурсии, подниматься в горы, оставаться с ночёвкой в благоустроенных домах. Кластер объединяет несколько предприятий-участников. Мы, конечно, оказываем поддержку. Например, в прошлом году один из объектов общепита, кафе “Вагранская дача”, входящее в проект, получил субсидию на оборудование визит-центра», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Особенность Конжаковских склонов заключается в том, что они позволяют подниматься без специального снаряжения, а созданный за годы сервис облегчает доступ к горам для всех желающих. Участники кластера делают всё возможное для комфортного пребывания туристов. Например, база «Серебрянский камень» осуществляет заброски в горы и служит начальной точкой для множества туристических маршрутов, включая треки Большой уральской тропы, а гиды, присоединившиеся к кластеру, помогают обеспечить безопасность и делают отдых более насыщенным.

«Нам хочется привлечь в эти места туристов, привыкших путешествовать налегке и с комфортом. Для них тут есть разные возможности: пешие, снегоходные и квадропрогулки, экскурсии по достопримечательностям», — рассказал владелец «Серебрянского камня» Александр Подольский.

Важной частью развития кластера является привлечение новой аудитории и создание проектов «под ключ», таких как фототуры. Все необходимые условия для комфортного отдыха уже предусмотрены: размещение, питание и организованная заброска в горы.

Центр кластерного развития (ЦКР) СОФПП представляет собой специализированное подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Основной функцией этого центра является не только поддержка и интеграция кластерных инициатив, но и оказание всесторонней помощи в процессе их организационного оформления на территории Свердловской области. Работа Центра кластерного развития согласуется с ключевыми задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Конжаковское горное кольцо сформировалось из двух хребтов: Конжаковско-Серебрянского и Сухогорского. Высшей точкой этого природного образования является Конжаковский Камень, который поднимается на 1570 метров над уровнем моря.

Особую привлекательность Конжаковскому хребту придают луга Иовского плато, которые по своей красоте сравнивают с альпийскими, а также Иовский провал, где начинается путь реки Полудневая, пересекающей живописные ущелья.

На высоте до 1000 метров горы покрыты хвойными лесами, а выше этой отметки располагаются зоны тундры и каменные россыпи.