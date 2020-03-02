Команда телешоу «Холостяк» подарила жительницам Нижнего Тагила тысячу алых роз

Во время масленичных гуляний в парке им. Бондина команда романтического телешоу «Холостяк» подарила жительницам Нижнего Тагила тысячу алых роз, которые являются символом телепроекта. Таким необычным способом команда телеканала ТНТ попыталась привлечь внимание к старту нового сезона «Холостяка».

Главным героем нового седьмого сезона стал стоматолог Антон Криворотов. 33-летний молодой человек поддерживает экодвижение, увлекается музыкой и дизайном одежды. За его сердце будут бороться 25 участниц, среди них актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко.

Напомним, что реалити-шоу «Холостяк» стартовало на канале ТНТ в 2013 году. Идея проекта заключается в том, что в каждом сезоне жених выбирает одну из 25 претенденток на его сердце.