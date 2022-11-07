Команда спортивной школы «Спутник» из Нижнего Тагила вновь заявилась на чемпионат Свердловской области

Нижний Тагил на регулярном чемпионате Свердловской области по хоккею среди взрослых команд вновь будет представлять тагильская спортшкола «Спутник». Расписание игр появилось на сайте Федерации хоккея Свердловской области. Тагильская команда первую встречу проведёт дома против ХК «Серов» 3 декабря. Также на чемпионат заявились: «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Титан» (Верхняя Салда) и «Энергия» (Рефтинский).

Отметим, что «Спутник» играл в региональном чемпионате в сезоне 2020/2021. Тогда команда Александра Чёлушкина заняла последнее 6-е место, набрав всего 5 очков. В прошлом году Нижний Тагил представлял клуб «Лесоруб» от Уральского государственного лесотехнического университета. Команда снялась с соревнований в разгар сезона.