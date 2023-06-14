Команда НХЛ Vegas Golden Knights, за которую выступает тагильчанин Павел Дорофеев, завоевала Кубок Стенли

Команда Национальной хоккейной лиги Vegas Golden Knights, за которую выступает 22-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев, стала обладателем Кубка Стенли. В решающей встрече «рыцари» разгромили «пантер» из Флориды со счётом 9:3. В текущем сезоне в «регулярке» Дорофеев провёл за команду 18 игр, в которых набрал 9 очков (7 голов + 2 передачи). По решению тренерского штаба тагильчанин не попал в основной состав команды в плей-офф и был заявлен в качестве запасного. Это не позволяет нанести имя Павла на почётный трофей, но клуб теоретически может официально об этом попросить.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. С четырёх лет начал заниматься хоккеем в спортшколе «Спутник», куда его привёл отец, в прошлом тоже профессиональный хоккеист и тренер. После переезда семьи в Тюмень 10-летний Павел выступал за местную команду «Газовик». А в 16 лет Дорофеев уже занимался в хоккейной школе при магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/2018 — игрок клуба МХЛ «Стальные Лисы». 25 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020. В НХЛ играет с октября 2021 года.

Отметим, что в Vegas Golden Knights играет ещё один россиянин — Иван Барбашев.