«Коляда-Театр» признан лучшим региональным театром страны 

Екатеринбургский «Коляда-Театр» признан лучшим региональным театром по версии журнала «Театрал». Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» прошла накануне в театре имени Евгения Вахтангова.

Как сообщают организаторы, номинация «Лучший региональный театр» была создана по просьбам зрителей, которые хотели поддержать тот или иной театральный коллектив своего города. Вместе с театром Николая Коляды в шорт-листе были представлены Оренбургский театр музыкальной комедии и Театр драмы им. Волкова из Ярославля.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы, а в конце года, в первый понедельник декабря, по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.