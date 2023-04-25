Колонный зал, живая музыка и опытный церемониймейстер. Центр культуры и искусства НТМК организует свадебные торжества по высшему разряду 

Свадьба — это самый счастливый день для двух любящих людей, прекрасный, торжественный и запоминающийся на всю жизнь праздник. День свадьбы становится объединяющим влюблённых событием. И из года в год эта дата напоминает супругам об их истории любви.

А если создать свадебный праздник, по-настоящему отличающийся от всех подобных торжеств?

Центр культуры и искусства НТМК предлагает свои услуги по организации и проведению постановочных свадебных церемоний и свадебных банкетов.

Мы имеем колоссальный опыт проведения свадеб и знаем, как сделать этот день незабываемым и ярким, наполненным дворцовой роскошью и беззаботным отдыхом.

Мы сделаем всё, чтобы самый важный момент вашей свадьбы запомнился на всю жизнь. Чтобы в торжественный момент свадебной церемонии с вами были все ваши близкие, родные и друзья. Чтобы у вас была возможность самим выбрать место и время проведения мероприятия и задать ему атмосферу, о которой вы мечтали.

В стенах Дворца культуры металлургов соединили сердца уже несколько тысяч влюблённых пар, и интерес к этой услуге остаётся высоким.

Если вы стоите на пороге нового этапа жизни и уже знаете дату своей свадьбы, свяжитесь с нашим администратором для уточнения времени церемонии, а также вопросов стоимости и наполнения мероприятия.

К вашим услугам — праздничное оригинальное оформление (Колонный зал, Президентский зал), музыкальное сопровождение (камерный квартет), свадебный фуршет на 35 человек (каскад шампанского, конфеты). В проведении торжества помогут профессиональный свадебный церемониймейстер и распорядитель мероприятия. Есть возможность внесения индивидуальных пожеланий и дополнений.

Всю информацию о проведении постановочного обряда бракосочетания и организации свадебных банкетов можно получить по телефону: +7 (3435) 23-14-14 (Инга Сергеевна).

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