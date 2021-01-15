Колония в Нижнем Тагиле стала самой богатой в России

Исправительная колония строгого режима № 12, расположенная в Нижнем Тагиле, установила рекорд среди учреждений ФСИН — в 2020 году заключённые колонии произвели продукции на 593,6 млн рублей, пишет ЕАН.

﻿﻿«В центре трудовой адаптации осуждённых функционирует ряд производственных направлений. Основные из них — производство торцевой стены грузового полувагона и концевой и шкворневой балки для "Уралвагонзавода". Также налажено производство мельничных стальных шаров из отходов рельсопрокатной промышленности. В отрасли деревообработки поставлен на поток выпуск деревянных поддонов и изготовление мебели. Из отходов производства (опила и щепы) изготавливают топливные брикеты, которые широко используются для отопления водонагревательных систем. Из этого же материала изготавливается прессованная шашка», — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Кроме того, в колонии функционирует швейный цех, где освоен выпуск 8 изделий, также в колонии есть животноводческий комплекс и тепличное хозяйство.