Коллекторам разрешат не представляться и использовать цифровые псевдонимы

Министерство юстиции разработало законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», согласно которому сотрудники банков и коллекторских агентств получат право не называть должникам свои имена — вместо этого они смогут представляться с помощью кодовых идентификаторов, пишет РБК.

Действующий закон о взыскании обязывает сотрудников банков, коллекторских агентств и микрофинансовых организаций в начале разговора с должником назвать свои фамилию, имя и отчество. Теперь они могут получить право называть только имя и идентификационный код, при этом работодатель будет обязан обеспечить соответствие кода работнику. Отмечается, что норма о цифровом идентификаторе направлена на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Проект закона также предусматривает маскировку автоматизированных взыскателей под человека: робот сможет называть человеку имя и код и при этом не будет сообщать, что с ним контактирует программа. «Роботов-коллекторов» Минюст предложил ввести в декабре 2019 года.

В разработанном законопроекте, который должен урегулировать процесс взыскания долгов, также предусмотрены обязательные досудебные процедуры, запись разговора между взыскателем и должником и хранение этих данных в течение двух лет.