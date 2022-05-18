Коллекция Нижнетагильского музея искусств пополнилась новой скульптурой

Сегодня, в Международный день музеев, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялось подписание договора дарения работы российского скульптора Александра Самвела «Триумф победителя». Произведение, созданное в начале 2000-х, ранее находилось в личной коллекции семьи Дубровиных — основателей и владельцев крупной литейной мастерской.

«20 лет назад я приобрёл эту работу у Александра Самвела. Сегодня мне очень приятно подарить её именно Нижнему Тагилу, городу трудовой доблести. Считаю, что это очень своевременное решение — накануне замечательной даты, 300-летия города, привезти в Нижний Тагил композицию “Триумф победителя”. Тагил ковал победу в тылу в годы Отечественной войны и сейчас продолжает ковать», — заявил меценат, основатель литейной мастерской «ДУБРОВИН» Юрий Дубровин.

Литейное предприятие Дубровиных широко известно от Мурманска до Владивостока. Оно расположено в селе Новоалексеевское под Екатеринбургом. Производство стало востребованным благодаря высокому качеству изготавливаемых работ и комфортным условиям, где могут жить и работать художники. Мастера изготовили такие знаковые для Екатеринбурга скульптуры, как «Владимир Высоцкий и Марина Влади», «Горожане», композицию, посвящённую волейбольной команде «Уралочка» и её тренеру Николаю Карполю.

Как сообщает ИА «Все новости», меценаты позаботились и о том, как будет представлена скульптура в экспозиции. Для неё специально создали постамент из змеевика.

«90-е годы были нелёгкими, Россия была в переходном периоде, и каждый творец думал о стране, о дальнейшей её судьбе. Думая об этом, я заключил в скульптуре основные символы власти — духовной и светской», — рассказал о своей работе Александр Самвел во время вручения дара тагильскому музею.

Александр Самвел — российский скульптор, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО, член совета по культуре при Росгвардии. Работает в камне, бронзе, гальванопластике. Владеет уникальной техникой лепного фарфора, которая исключает тиражирование. Также известны графические произведения автора. Работы находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.