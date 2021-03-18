Коллекция Нижнетагильского музея искусств пополнилась 275 произведениями. Увидеть их можно в «Советском зале» до начала апреля

Нижнетагильский музей изобразительных искусств в конце 2020 года получил от Министерства культуры РФ 275 произведений из собрания упразднённой Международной конфедерации Союзов художников. На открывшейся накануне выставке музейщики показали 31 живописное полотно и рассказали, чем интересно пополнение.

Помимо 31 картины, музей принял 244 графических листа и одну скульптуру. Среди них работы выдающихся советских художников – Александра Дубинчика, Вадима Величко, Лилии Ратнер, Татьяны Цигаль. По словам замдиректора по основной деятельности и развитию Надежды Гундыревой, все произведения созданы мастерами, прошедшими сильную художественную школу.

«Мы не видели ни одного произведения вживую, но мы видели имена, поэтому согласились на всё. Процентов 80 имён – очень известные художники XX века, разных стилей, разных направлений. Коллекция в очень хорошем состоянии, есть несколько произведений, которые нужно серьёзно реставрировать, остальные нужно лишь привести в определённый выставочный вид. Произведения высокого уровня и класса. Благодаря им мы можем видеть характер времени, который не только просматривается через знаковые фигуры, но и через художников, которые нам незнакомы», – говорит замдиректора по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева.

Как отмечают в НТМИИ, получение такого количества произведений — большая удача и редкость. Последние подобные поступления пришлись на середину 90-х годов.

До начала апреля тагильчане могут познакомиться с новыми произведениями на выставке в «Советском зале». Там же показано более 20 предметов декоративно-прикладного искусства, которые были получены от Минкультуры в 1980-е и 1990-е годы прошлого столетия.