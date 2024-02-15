Количество добровольцев из Свердловской области, подписавших контракт с Минобороны РФ, увеличилось в 5 раз

В 2023 году на военную службу по контракту поступило более 10 тысяч жителей Свердловской области. Такими данными с журналистами 66.RU поделился начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов.

По словам представителя Минобороны, доля людей, подписавших контракт в 2023 году, в 5 раз больше, чем в 2022 году (10 тысяч против 2 тысяч). В 2024 году эта цифра может увеличиться: только за первые 1,5 месяца текущего года на контрактную службу поступили около тысячи бойцов (это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го).

Валенцов констатирует, что среднестатистический контрактник — это мужчина в возрасте 30–40 лет, проживающий за пределами Екатеринбурга. Уральцы, живущие вне столицы региона, составляют порядка двух третей основной массы контрактников. Женщины значительно реже выбирают военную службу, чем мужчины, однако и такие прецеденты есть. Как правило, подписать контракт желают молодые девушки с медицинским образованием в возрасте 19–20 лет, уточняет Валенцов.

«В основном люди идут из патриотических чувств. При этом патриотизм все они понимают по-разному. Люди хотят выполнить указание верховного главнокомандующего по истреблению остатков фашизма и неонацизма на территории Украины и защитить русскоговорящих граждан на новых территориях», — считает представитель Минобороны.

Помимо 10 тысяч свердловчан, контракт с Минобороны заключили около 50 мигрантов, преимущественно выходцев из стран СНГ. Служба по контракту позволяет мигранту и его семье получить гражданство в упрощённой форме. По новым правилам для этого даже не нужно знать русский язык, уточняет начальник пункта отбора.

У всех желающих подписать контракт проверяют физическое и психологическое здоровье. Кроме того, есть и возрастные ограничения: от 18 до 60 лет для мужчин и от 18 до 45 лет для женщин. Виктор Валенцов отмечает, что в пункты приёма приходит много граждан старше 60 лет, желающих послужить Родине. Таким гражданам часто отказывают в приёме на службу в силу преклонного возраста или из-за тяжёлых заболеваний, рассказывает Валенцов.

На вопрос 66.RU о том, сколько всего нужно российской армии контрактников, начальник пункта отбора не ответил, но резюмировал, что ВС РФ «укомплектованы хорошо». Напомним, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что по контракту в российскую армию поступили 484 тысяч военных.