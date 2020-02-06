Кольцово признали лучшим аэропортом России

В Москве 5 февраля наградили победителей и призёров премии «Воздушные ворота России». Екатеринбургский международный аэропорт Кольцово победил сразу в двух номинациях, пишет E1.ru.

Награждение прошло во время Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Экспертами, которые оценивали аэропорты России, стали представители ведущих российских авиакомпаний, руководители отраслевых ассоциаций и журналисты. Они назвали Кольцово лучшим аэропортом с пассажиропотоком от 4 до 7 миллионов пассажиров в год, также екатеринбургский аэропорт победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект для грузовых авиаперевозок».