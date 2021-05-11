«То, кого вам приходится сильно любить». «Маленький театр» Нижнего Тагила представил премьеру об одиночестве подростков

В независимом «Маленьком театре» в Доме художника показали премьеру под названием «То, кого вам приходится сильно любить» (12+). В новой постановке главный режиссёр и актёры театра представляют зрителям неожиданный взгляд на, казалось бы, классическую тему детства.

Проблема детей с особенностями здоровья, умственно неполноценных, инвалидов или социально запущенных слишком неудобна для общества, и не каждый берётся говорить об этом. Но в истории «Маленького театра» нет трагедии. Это рассказ о жизнелюбивой девочке, которая способна полюбить себя, несмотря на внешний недостаток — горб и проблемы с ногами.

Главная героиня — юная девушка. Как и многие дети, она прячет свои переживания глубоко внутри. А ещё Шурочка никогда не видела своё отражение в зеркале. Она очень улыбчива и очень ранима. Из близких людей девочки мы узнаем только преподавателя музыки и её нянь.

Внимание и ласка — то, чего недостаёт Шурочке. Девочка одинока, но её сердце наполнено любовью, и она неловко выплёскивает это чувство на своего учителя музыки. Он учит её правильно играть на фортепиано и обращается к ней «фройляйн». А она учит его правильно говорить по-русски.

Весь мир Шурочки полон страхов и переживаний. Нянечки возятся с ней, как с больной. Когда девочка начинает задавать любые вопросы, они пытаются уложить её спать и всегда причитают: «Господи, господи». Во сне героиня тоже не находит спокойствия. И даже появление фарфоровой куклы не делает жизнь ребёнка лучше, а наоборот, обнажает правду о непохожести девочки на других.

Чтобы узнать, как одна фраза поможет Шурочке полюбить себя, стоит познакомиться с этой историей. Новый спектакль Татьяны Захаровой станет подарком для любителей её творчества и подойдёт для просмотра тем, кто ещё ни разу не был в «Маленьком театре».

По традиции в постановке много хореографической пластики. За неё отвечала хореограф Светлана Скосырская из Тюмени. Чтобы поставить танцевальные фрагменты, Светлана каждый раз приезжает в Нижний Тагил. По словам актёров, на этот раз движения разучивали несколько дней — с самого утра и до позднего вечера.

Также в спектакле звучит живая музыка. Актриса театра Анна Каратаева исполняет отрывки из произведений русского композитора Сергея Рахманинова. Актриса делится, что для этой пьесы ей пришлось вспомнить все азы игры на фортепиано.

«То, кого вам приходится сильно любить» поставлен по мотивам пьесы Натальи Скороход «Ля-бемоль». Специально для него построили большую музыкальную декорацию, которая состоит из синтезатора и подвешенных музыкальных металлических трубочек. Костюмы и декорации для постановки подготовила художник Людмила Семячкова, которая постоянно работает с «Маленьким театром».

Спектакль создан при грантовой поддержке ЕВРАЗа, благодаря которой сейчас в театре появились дым-машина и новое освещение. Это не первая работа «Маленького театра», поставленная за счёт благотворительного фонда, ранее был создан спектакль «Жить».

«То, кого вам приходится сильно любить» останется в репертуаре театра. Ближайшие премьерные спектакли состоятся 15 и 22 мая в 18:00.