«Кофейня для тёплых встреч и задушевных бесед». Владелицы франшизы Do.Bro Coffee в Нижнем Тагиле Елена Подьячих и Евгения Бондарева — о том, как увлечение превратилось в бизнес  

Идея заняться бизнесом у Елены Подьячих и Евгении Бондаревой возникла из желания создать общее дело. Сначала это была просто мечта. Часто такие мечты остаются нереализованными, но не в этом случае. Предпринимательницы от идей перешли к делу и открыли свою кофейню. В рамках совместного проекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес» мы пообщались с хозяйками кофейни Do.Bro Coffee в Нижнем Тагиле о том, как увлечение кофе превратилось в бизнес.

Почему именно кофе? Как рассказывает Евгения, это их общая страсть, несмотря на то, что женщины — полные противоположности друг другу. Евгения всю жизнь работает с людьми, она любит людей, взаимодействие с ними и очень коммуникабельна.

«Работа у меня всегда была связана с людьми — продажи и тому подобное. А Елена, наоборот, больше работала с бумагами и цифрами. Я экстраверт, она интроверт. Наверное, это одна из причин, почему мы с ней так хорошо сошлись», — делится Евгения Бондарева.

Прежде чем открыть кофейню, предпринимательницы рассматривали и другие сферы деятельности, но делали это, по их словам, скорее для того, чтобы укрепиться в уже принятом решении.

«У меня всегда была мечта открыть своё дело, не просто бизнес, а то, что будет приносить радость другим людям. В наше время ценны люди, их эмоции. Хотелось создать такое уютное место, где за чашечкой кофе назначали бы свидания, за чашкой чая проходили бы душевные посиделки, семейные выходные за завтраком, деловые встречи за обедом. Дома, встречая гостей, мы непременно ведём человека на кухню, чтобы угостить тёплым напитком за разговором по душам. Так и родилась идея кофейни как места встречи», — делится Елена Подьячих.

После выбора ниши начался не менее сложный этап — поиск подходящих решений. По словам Евгении, опыта ведения бизнеса у них не было, они даже не знали, с чего начать, какое и где закупать оборудование и т. д. Поняв сложность задачи делать всё самим с нуля без предпринимательского опыта, подруги приняли решение открыть кофейню по франшизе.

«Как только на глаза попалось Do.Bro Coffee, само название нас подкупило! Только так захотелось назвать кофейню и никак иначе. Поиски франшизы сразу были прекращены», — вспоминает Елена.

Работа по франшизе, по их словам, даёт определённые преимущества, начиная от готового бизнес-плана, заканчивая программами подготовки сотрудников. Затем поиск помещения, ремонт, обучение… Работа закипела.

Открытие кофейни состоялось 15 февраля 2022 года по адресу проспект Ленина, 62. Сеть Do.Bro Coffee закупает зелёные зёрна за границей и потом по собственным стандартам делает их обжарку, готовит к употреблению. Добрый кофе варят из чистой арабики, но в продаже есть и бленды, где в определённом соотношении смешиваются зёрна арабики и робуста.

По словам предпринимательниц, они, как франчайзи, не испытывают никаких проблем с поставками сырья, но у головной компании есть некоторые сложности с логистикой, увеличились сроки поставок и немного выросли цены.

Когда уже был окончен ремонт, время подходило к открытию, на входе (где сейчас посетителям приветственно улыбается нарисованная собака) была лишь чёрная угнетающая стена, которую нужно было чем-то заполнить. В один из вечеров подруги в очередной раз сидели и гадали, что же сделать с этой стеной. Между ними, весело играя, бегал пёс Елены. И тогда предпринимательницу осенило: он отлично подходит по концепции франшизы. Он рыжий, что вписывалось в цветовую гамму бренд-бука (чёрный и оранжевый). Так в один из зимних вечеров пёс породы сиба-ину по кличке Хомяк стал лицом доброй кофейни.

Кроме различных видов классических напитков, в кофейне есть много экспериментальных. Например, кола с кофе, густой горячий шоколад, который можно есть ложкой, лимонады, десерты. Также здесь есть возможность основательно подкрепиться — в отдельном меню представлены блюда для полноценного обеда или ужина.

У Do.Bro Coffee существует интересное предложение, которое называется «сюрприз». Суть его в том, что любой человек может заранее оплатить кофе и десерт, оставить открытку и номер получателя подарка. После сотрудники кофейни звонят по номеру получателя и приглашают его в кофейню забрать свой сюрприз. По словам Евгении, такая акция приносит много незабываемых эмоций как отправителю, так и получателю.

«Мы всегда рады видеть как маленьких гостей (для них есть детский уголок и своя мини-кофейня), так и четвероногих братьев наших меньших (для них всегда будет миска с водой или, для особых гурманов, со взбитым молоком)», — говорит Елена.

Сегодня кофейня Елены и Евгении успешно работает, у неё сформировался круг постоянных клиентов, несмотря на то, что заведение открыли только в феврале этого года. Тагильское Do.Bro Coffee поддерживает добрые отношения с фондом поддержки предпринимательства, который предлагает различные программы для малого и среднего бизнеса. Они рекомендуют начинающим предпринимателям, решившим открыть свой бизнес, не идти путём проб и ошибок, а сразу обращаться в фонд, где подскажут, как избежать типичных проблем, и помогут прочно встать на ноги.