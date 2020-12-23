Клиника Charite опубликовала подробный отчёт об отравлении Навального

Берлинская клиника Charite опубликовала в журнале Lancet подробное описание клинической картины Алексея Навального после его отравления, ещё раз подтвердив, что его отравили ингибитором холинэстеразы, в число которых входит «Новичок». В пресс-релизе клиники отмечается, что отчёт о лечении Навального был опубликован по запросу журнала и с согласия политика.

Клиника описывает состояние Навального во время и после его транспортировки в Германию, а также во время короткого визита немецкого врача в больницу в Омске: всё это время политик находился в глубокой коме с замедленным сердцебиением.

Согласно выписке из омской больницы, у Навального наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Только на 12-й день после отравления Навальный начал дышать самостоятельно, к 24-му дню его отключили от искусственной вентиляции лёгких, а к 55-му дню все симптомы, включая тремор, замедленное восприятие и нарушения двигательного аппарата, прошли.

Анализ крови и мочи в клинике Charite подтвердил, что в Омске врачи вводили оппозиционеру атропин и ещё несколько лекарств. Исследование в другой лаборатории подтвердило воздействие на Навального ингибитором холинэстеразы. Отмечается, что об этом стало известно только через несколько дней после поступления Навального в клинику и это не повлияло на его лечение.

Врачи отмечают, что это первый случай публикации деталей лечения и состояния человека, отравленного «Новичком». До этого в 2018 году «Новичком» отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Кроме них, пострадали ещё три человека и один погиб, но британские специалисты до сих пор не опубликовали подробную информацию о состоянии пострадавших.

Алексею Навальному стало плохо в самолёте из Томска в Москву 20 августа. Врачи в Омске назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. Несколько европейских лабораторий обнаружили в его организме и на вещах следы яда из группы «Новичок».

14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, указав на восемь офицеров ФСБ, которые три года ездили за Навальным по всей стране и, предположительно, принимали участие в его отравлении. На пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что за оппозиционером следили российские спецслужбы.