Китай ввёл санкции в отношении США из-за поддержки протестов в Гонконге

Правительство Китая ввело санкции в отношении США, со ссылкой на заявление МИД страны сообщает Reuters.

В частности, КНР приостанавливает рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолётами. Кроме того, в отношении неправительственной организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в США ввели санкции из-за поддержки протестов в Гонконге.

Ранее, в ноябре, президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге: один из них вводит санкции за нарушение прав человека в Гонконге, другой запрещает поставлять в Гонконг определённое полицейское снаряжение.