«Кипиш, Ёлка, Новый год!». Уникальную сказку покажут в Нижнетагильском цирке в новогодние каникулы 

25 декабря в Нижнетагильском цирке состоится премьера новогоднего спектакля «Кипиш, Ёлка, Новый год!» (0+). Для гостей цирка подготовили уникальную новогоднюю сказку с самой высокой ёлкой, выступлениями бурых медведей, отважных обезьянок, королевских пуделей и самых больших на планете попугаев Ара. Также зрителей ждут уникальные акробатические номера, выступления мастеров эквилибристики, канатоходцев, акробатов на «Русской палке» и воздушных гимнастов.

Эту новогоднюю сказку зрители Нижнетагильского цирка увидят впервые, её сценарий, по словам директора учреждения Руслана Марчевского, написан специально для новогоднего представления.

«Для этой сказки мы специально подготовили новогодние костюмы. Также сделали упор на интерактив, его здесь будет очень много, и это, конечно, всё для детей. Так что родителям лучше подготовиться и принести с собой беруши, ведь будет много шума, радости, детского крика и аплодисментов», — делится Руслан Марчевский.

Как говорит Руслан Марчевский, именно здесь тагильчане смогут увидеть самую высокую ёлку среди всех учреждений культуры Нижнего Тагила. И конечно, в новогоднее путешествие маленькие зрители отправятся вместе с Дедом Морозом.

Перед спектаклем гостей будут встречать аниматоры, а для маленьких зрителей в карнавальных костюмах традиционно подготовят призы. Взрослых тоже ждут подарки: на каждом представлении будут разыгрывать ювелирные изделия от магазина-партнёра «Ю-лайн».

За два часа представления зрители увидят не только животных, но и уникальные цирковые номера. Конный аттракцион «Кубанские казаки» удивит тагильчан классической казачьей джигитовкой.

«Наш руководитель народный артист России Юрий Мерденов собрал нас и обучил всему, что мы умеем. Светлая память ему. Он единственный такой артист, который создал школу классической джигитовки. Она отличается своей плавностью и уникальными трюками», — рассказал руководитель коллектива Андрей Астафьев.

Для удачного номера важна не только физическая подготовка артистов, но и их контакт с животными. Многое зависит от того, как лошади себя чувствуют, в каком они настроении. Перед выходом на арену артисты разговаривают со скакунами. Всего в аттракционе участвуют 13 лошадей.

Кроме артистов конного аттракциона «Кубанские казаки», джигитовкой владеют и отважные обезьянки. Макаки-джигиты делают захватывающие трюки на спинах пони. Все они предстанут перед зрителями в новогодних образах Деда Мороза и Санта Клауса. Дрессировщица обезьянок Наталья Якубова рассказывает, что изначально все её подопечные изучают одни и те же трюки, а затем она смотрит, у кого лучше получается.

Аргентинские попугаи Ара тоже удивят зрителей своими акробатическими способностями. Они прокатятся на самокате и велосипеде, покажут, как умеют говорить, и пролетят над головами зрителей. Дрессировщица Ольга Хотим работает с этими умными птицами уже более десяти лет. В её группе есть три говорящих попугая, причём никто не учил их говорить специально, они по своей природе разговорчивы.

В настоящую атмосферу новогодней сказки зрителей погрузит номер с бурыми медведями. Дрессировщица Алия Ташкантова предстанет в образе хозяйки леса. Вся семья артистки — и родители, и муж — занимается дрессурой косолапых. Алия воспитывает медведей, как своих детей.

Несмотря на природу, делится артистка, цирковые медведи не впадают в спячку и с удовольствием выходят на сцену.

Премьерные показы представления «Кипиш, Ёлка, Новый год!» пройдут 25 и 26 декабря. Всего в январе запланировано семь представлений, финальные пройдут в последний день каникул, 9 января. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка.