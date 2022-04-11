Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле передумал закрываться 

В Нижнем Тагиле один из старейших кинотеатров города «Россия» продолжит свою работу. Ранее учредители кинотеатра на Вагонке заявили о его закрытии с 11 апреля в связи с тяжёлой ситуацией на рынке кинопроката. Как уточнил сегодня АН «Между строк» учредитель Сергей Южаков, вместе с бизнес-партнёром они приняли решение пока не останавливать деятельность кинотеатра.

«Пока потихоньку работаем. Конечно, сейчас мы не окупаем себя, но окончательного решения не принимали и продолжаем работать до последнего», — рассказал АН «Между строк» один из учредителей кинотеатров «Россия» и «Родина» Сергей Южаков.

Он также добавил, что кинотеатр «Родина» продолжает свою деятельность. Все решения будут принимать исходя из развития ситуации в городе и стране.

Напомним, крупнейшие кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Walt Disney Company и Pixar приостановили сотрудничество с российскими прокатчиками. Как ранее рассказали АН «Между строк» руководители тагильских кинотеатров, такие санкции серьёзно ударят по отрасли, поскольку большую часть выручки всегда приносили зарубежные фильмы и голливудские блокбастеры.

Кинотеатр «Россия» в Дзержинском районе на проспекте Вагоностроителей открылся в 1963 году. Будучи первым широкоформатным кинотеатром в городе и Свердловской области, «Россия» демонстрировала лучшие советские и зарубежные фильмы, принимала на своей сцене звёзд советского кино и каждый год чествовала миллионного зрителя. За 40 лет своего существования кинотеатр стал культурным центром Вагонки, отмечается на сайте учреждения.

В 2003 году кинотеатр уже закрывался из-за физического износа технического оборудования и самого здания. А в 2008 году он возобновил работу в составе большого культурно-развлекательного центра. Летом 2020 года кинотеатр «Россия» начал работать под брендом компании «Премьер Зал».

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