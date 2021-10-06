Кинотеатр «Красногвардеец» запускает образовательный кинолекторий 

Муниципальный кинотеатр Нижнего Тагила «Красногвардеец» запускает новый проект для любителей кино. В конце октября здесь пройдёт первая встреча «Кинолектория», в рамках которого будут проводиться кинопоказы и лекции, посвящённые истории, языку и культовым героям российского и мирового кинематографа.

Первая встреча лектория запланирована на 14:00 30 октября (12+). Тема первой встречи — «Русский киноавангард», и речь на ней пойдёт о том, какое влияние на мировой кинематограф в начале ХХ века оказали русские режиссёры. В финале запланирован показ фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (12+). Лента впервые будет показана в отреставрированном виде и цифровом качестве.

«Мы решили начать наш разговор о кинематографе с обсуждения уникальных событий, которые произошли в России в начале прошлого века. В 20-х годах ХХ века отечественные режиссёры совершили настоящую революцию в мировом кино: они изобрели новый киноязык, способы съёмки и приёмы монтажа, которыми кинематографисты пользуются до сих пор. Более подробно мы поговорим о работах трёх легендарных режиссёров: Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова и Всеволода Пудовкина», — рассказывает куратор проекта «Кинолекторий», методист по кино кинотеатра «Красногвардеец», член Гильдии неигрового кино и телевидения Виталий Скорев.

Добавим, что в «Красногвардейце» также действуют клубы «Киногурман» и «Зеркало души», посвящённые разным аспектам изучения кинематографа. В прошлом году в кинотеатре появился учебно-дискуссионный клуб «Кинокритика» для зрителей, желающих научиться смотреть, понимать и обсуждать кино.