Кинотеатр «Красногвардеец» станет площадкой «Этнофеста» 

В кинотеатре «Красногвардеец» жители Нижнего Тагила смогут увидеть игровое, документальное и анимационное кино в рамках «Этнофеста» (6+). Свердловский областной фильмофонд подготовил три программы: «ЭтноМир», «ЭтноКино из Фонда» и «Этно в деталях». Программа и расписание сеансов появятся на сайте кинотеатра в ближайшее время.

Кинопоказы марафона продлятся всю осень — с 10 сентября по 10 ноября. Площадки традиционно будут располагаться не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах Свердловской области. В 2021 году областной киномарафон «Этнофест» объединил 39 площадок. За три месяца состоялось 247 сеансов для 10 тысяч зрителей.

Областной киномарафон «Этнофест» проходит при поддержке регионального Министерства культуры. Фестиваль проводится в рамках комплексной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области».