Кинотеатр «Красногвардеец» и ГДДЮТ запускают третий набор в творческую студию, в которой школьников будут учить снимать кино 

Кинотеатр «Красногвардеец» совместно с детской студией игрового кино Fox Mountain Pictures Городского дворца детского и юношеского творчества организует новый набор в киностудию для детей «Своё кино». Уже третий год подряд в этой студии школьников учат снимать кино, дают знания по истории киноискусства и уроки актёрского мастерства.

Как рассказал «Афише МС» руководитель студии Fox Mountain Pictures ГДДЮТ Анатолий Белобородов, дети будут учиться смотреть кино, писать сценарии и снимать собственные картины. Образовательная программа киномастерской включает в себя не только теорию, но и практику. В течение первых двух месяцев ребята погрузятся в мир кино: будут изучать его историю, познакомятся с «кухней» создания кинокартин, узнают, как они снимаются и монтируются. Также ученики мастерской пройдут пробы, чтобы понять, что им больше нравится — играть в кино или снимать его.

«Ребята не будут разделены на возрастные группы, занятия для всех учеников проходят совместно. Бывает даже так, что младшие ученики творчески более раскрепощены и порой подают такие идеи, которые старшим в голову и не приходят. Никаких особо больших затрат для съёмок не потребуется. Ребята, как правило, снимают на смартфоны, сейчас их качество позволяет это делать», — говорит Анатолий Белобородов.

По словам руководителя киностудии, ученики полностью погрузятся в мир кинопроизводства, в конце курса у каждого будет готова своя короткометражка.

Часть занятий будет проходить в кинотеатре «Красногвардеец», другая часть — в ГДДЮТ. Встречи запланированы один раз в неделю. Обучение в мастерской бесплатное. В проект приглашают ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Записаться можно по телефону +7 (906) 856-99-03.