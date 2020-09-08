Киностудия ГДДЮТ и кинотеатр «Красногвардеец» запускают совместный проект для детей

Кинотеатр «Красногвардеец» и детская студия игрового кино Fox Mountain Pictures Городского дворца детского и юношеского творчества объявили о совместном проекте. В этом учебном году на двух площадках будет действовать творческая мастерская «Своё кино» для детей.

Как рассказал «Афише МС» руководитель студии Fox Mountain Pictures ГДДЮТ Анатолий Белобородов, дети будут учиться правильно смотреть кино вместе с членом экспертного совета Гильдии кино и телевидения Виталием Скоревым, писать сценарии, снимать своё кино.

«Это творческая лаборатория для тех, кто интересуется искусством кино. Ребята будут пробовать снимать кино по правилам кинопроизводства. В наше время это можно делать на любой смартфон — но это не про включить и выключить видеокамеру. Ребята погрузятся в полный процесс от создания идеи, сценария, раскадровки до монтажа, озвучивания, цветокоррекции и выпускных титров. В общем, полный объём кинопроизводства», — рассказал Анатолий Белобородов.

Занятия будут проходить на двух площадках — в ГДДЮТ и кинотеатре «Красногвардеец». Обучение в мастерской бесплатное. В проект приглашают ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Записаться можно до 13 сентября по телефону +7 (906) 856-99-03.

«Начинать учить людей смотреть кино правильно нужно с детского возраста. Тем более сегодня дети интересуются этим, они хотят смотреть качественное кино. Кинематограф похож на азбуку, в нём есть свои буквы, свои предложения. И мы будем об этом говорить с ребятами. Может быть, в будущем участники нашего проекта начнут сами снимать своё кино или будут делать качественные видеоблоги», — говорит Виталий Скорев.

Напомним, что в кинотеатре «Красногвардеец» в феврале этого года был запущен подобный проект для взрослых зрителей — учебно-дискуссионный клуб «Кинокритика». Его участники будут смотреть кинопремьеры и старые фильмы, обсуждать увиденное, слушать лекции. Из-за пандемии коронавируса встречи киноклуба были заморожены, но осенью они возобновятся, обещают в кинотеатре.