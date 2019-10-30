Кинезиотерапевт из Екатеринбурга рассказала родителям тяжелобольных тагильчан о способах реабилитации в домашних условиях

О том, какая методика реабилитации подходит конкретному ребёнку, как правильно заниматься в домашних условиях и с чем сталкиваются молодые мамы при занятиях с тяжелобольными малышами, рассказали тагильским врачам и родителям специалисты по кинезиотерапии из Екатеринбурга.

С начала года в Нижнем Тагиле проходят семинары по паллиативной помощи неизлечимо больным детям. Идея принадлежит благотворительному фонду «Живи, малыш». В прошлом году он получил грантовую поддержку от ЕВРАЗа, а в этом — от благотворительного фонда «Синара». Лекции проводят ежемесячно специалисты из разных уголков страны, они рассказывают медицинским работникам, волонтёрам и родителям тяжелобольных детей, как продлить жизнь ребят и сделать её более насыщенной и полноценной. На этот раз говорили о методиках реабилитации.

«Очень мало мест, городов, которые знают о кинезиотерапии и о её роли. В основном у нас применяется стандартное медикаментозное лечение, особенно у деток с ДЦП, почему-то считается, что кинезиотерапия — это не для них, а для более динамичных детей, не с такими тяжёлыми заболеваниями. Мне сегодня хотелось развеять эти сомнения, эти мифы. Вообще, очень важно, чтобы и родители, и специалисты знали, как правильно обращаться с такими детками, как и где проходить реабилитацию, потому что к нам, как правило, едут люди именно из маленьких городов, и они совершенно не знают, что и как делать», — рассказала ведущий специалист, кинезиотерапевт Татьяна Пепеляева.

В то время, пока Татьяна общалась с залом, в другом кабинете врач ЛФК и кинезиотерапевт Анна Чабина осматривала юных пациентов, давала советы и помогала в подборе упражнений для реабилитации.

На консультацию пришёл 14-летний Стёпа с диагнозом ДЦП. Несмотря на свой диагноз, юноша улыбается и радуется новым знакомства. В свободное время пишет стихи, любит ходить в цирк, мечтает о бакуганах, а ещё о том, чтобы стать самым сильным. Для достижения мечты Стёпе нужно много заниматься, но, как отмечает сам юноша, он к этому готов.

Следующий семинар пройдёт в ноябре: с паллиативной помощью познакомят психологов, юристов и социальных работников.