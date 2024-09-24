Кикбоксёр из Нижнего Тагила Иван Булдаков победил в престижном турнире в Калмыкии

В пятницу, 20 сентября, в Элисте состоялся ежегодный международный фестиваль боевых искусств «Кубок Лотоса», на котором спортсмен из Нижнего Тагила Иван Булдаков одержал впечатляющую победу в бою против соперника из Армении Давида Григоряна (девять побед и два поражения).

По мнению болельщиков, бойцы продемонстрировали невероятное мастерство и решимость, не жалея сил до последних секунд. Иван проявил уверенность и настойчивость, что позволило ему стать победителем. Судьи подняли его руку, обновив профессиональный рекорд до пяти побед без поражений.

Иван Булдаков занимается кикбоксингом с пяти лет. В 2015 году в Перми на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе «К-1» провёл четыре боя и завоевал второе место, выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта». В 2016 году занял первое место на первенстве России по кикбоксингу в разделе «К-1» в Омске. В 2019 году на первенстве России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик» в Самаре завоевал первое место и стал членом сборной команды РФ, получил путевку на первенство Европы в Венгрию. Выполнил норматив «Мастер спорта России». Осенью этого же года в Венгрии на первенстве Европы также завоевал первое место. В 2020 году перешёл в возрастную категорию «мужчины» (19-40 лет). На чемпионате России в Ульяновске в полуфинале занял почётное первое место.

Иван стал чемпионом мира в 2021 году. Также выполнил норматив «Мастер спорта международного класса». В 2022 году в Анапе на чемпионате России занял первое место и получил членство в сборной команде страны.