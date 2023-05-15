«Кажется, что он рядом, что он слушает и слышит, смотрит на нас с иронией и всё прощает». В Нижнем Тагиле завершился IX Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…», посвящённый творчеству Булата Окуджавы

В эти выходные в Нижнем Тагиле завершился IX Всероссийский песенный фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…», посвящённый творчеству Булата Окуджавы. На гала-концерте в Нижнетагильском драматическом театре наградили шесть коллективов и девять исполнителей. Участники приехали из Москвы, Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Донецка и других городов. Почётным гостем фестиваля стала заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

Гран-при и денежный приз в размере 50 тысяч рублей завоевал Сергей Подборнов из посёлка Суксун Пермского края. Лауреатами I степени и обладателями денежных призов в размере 25 тысяч рублей стали: Мария и Рафаэль Валитовы из Челябинска, Вера Соколова из села Темта Нижегородской области, Михаил Авдюшев из Шадринска Курганской области и Дмитрий Перов из Нижнего Тагила. Диплом лауреата II степени получили: трио «НасТроение» из Нижнего Тагила, тагильчанка Мария Каренгина, Татьяна Сивер из Москвы, коллектив культурно-досугового центра «Дворец культуры» из Дегтярска, а также вокальный ансамбль «Дежавю» из Красноуральска. Дипломантами III степени стали: Сергей Мячиков из Тюмени, дуэт Дмитрия Зырянова и Карины Бересневой из Нижней Туры, Алексей Бешуля из Донецка.

Специальным дипломом почётного гостя фестиваля-конкурса награждена группа «Ре-Ми» из ДНР. А специальный приз — гитару и диплом главы Нижнего Тагила — получил Антон Федотов из Екатеринбурга. В финале гала-концерта тагильчанин Дмитрий Перов исполнил песню «Десятый наш десантный батальон».

После концерта состоялся пресс-подход Екатерины Гусевой, в нём также участвовали замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко и начальник управление культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

«Я знакома с творчеством Булата Окуджавы с самого детства. В Нижнем Тагиле мы с заслуженным артистом России, выдающимся музыкантом Александром Покидченко впервые представим программу, посвящённую Булату Окуджаве. Мы собрали полноценный концерт из всех произведений, которые я уже исполняла ранее», — прокомментировала артистка.

Екатерина рассказала, что каждый год выступает в день рождения поэта, 9 мая, напротив его дачного дома-музея в посёлке Переделкино.

«Окуджава не площадной, он интимный. Его творчество пронзительное. Слог стихотворений и песен поэта прост, но в этом слоге такая глубина и такой таинственный смысл! На доме-музее между окон наверху висит портрет Булата Окуджавы. Мы исполняем его песни под открытым небом, на деревянной сцене среди берёз. Я считаю, что в Нижнем Тагиле нужно сделать такие же системные концерты в музее Окуджавы. Потому что действительно полное ощущение, что он рядом с нами, что он слушает и слышит. Смотрит на нас с иронией и всё прощает», — сказала Екатерина Гусева.

После гала-концерта состоялся творческий вечер Екатерины Гусевой и Александра Покидченко, посвящённый творчеству Булата Окуджавы.