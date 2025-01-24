«Кажется, будто ты в Якутии». Тагильские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на морозы, при которых им приходится ходить на уроки 

На большую часть России пришли январские морозы. Температура в некоторых регионах опустилась почти до –40 градусов Цельсия. Несмотря на это, школьникам приходится посещать занятия, поскольку официальных решений о приостановке уроков из-за морозов пока не принято. Лишь в отдельных учебных заведениях отменили занятия для учащихся младших и средних классов.

Такое положение дел вызвало волну недовольства среди подростков и их родителей в разных уголках страны, в том числе и в Нижнем Тагиле. Ребята решили обратиться с жалобами к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, прикрепив множество скриншотов с обращениями.

«Екатерина Михайловна, в Нижнем Тагиле –20 или –22, и ветер, возможно, небольшой, но дует в лицо так, что кажется, будто ты в Якутии, а не в Нижнем Тагиле. Сложно ходить в школу, очень холодно», — пишет школьник из Нижнего Тагила.

Школьники из других регионов также поделились с членом Общественной палаты России своим мнением по этому поводу.

«Здравствуйте, Екатерина Мизулина! Я из города Новый Уренгой, ЯНАО. У нас завтра –33 градуса, ощущается как –51. Актировки не будет, это нормально? Ветер 54 км/ч», — рассказывает школьник из Нового Уренгоя.

«Здравствуйте! Такая же история в Новосибирске! Шла в школу, ветром впечатало в забор, в школе окна сами по себе открывались, ветер долетал аж до входных дверей в класс. Плюс ещё град был, когда он летел в лицо, было ощущение, будто легла на иголки», — жалуются школьники из Новосибирска.