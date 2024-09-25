Каждый второй житель Нижнего Тагила считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

По мнению жителей Нижнего Тагила, лучше всего школа тренирует память и внимание. К такому выводу пришли специалисты Superjob. С критикой среднего образования выступил каждый второй житель Нижнего Тагила: 53% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (57%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже».

12% жителей Нижнего Тагила отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне, что и 10 лет назад. 11% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, — каждый пятый в возрасте до 34 лет.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл — 3,4 и 3,2 соответственно по 5-балльной шкале), хуже — критическое мышление и практические навыки (2,5 и 2,8 балла соответственно).

6 из 10 жителей Нижнего Тагила уверены, что современное школьное образование не даёт достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убеждённости в несостоятельности знаний и навыков выпускников растёт с возрастом опрошенных.

20% горожан более оптимистичны: по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.

Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание? По мнению жителей Нижнего Тагила, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (26%), обучение финансовой грамотности (17%), логике (13%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек — шитьё и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению жителей Нижнего Тагила, важна компьютерная грамотность (10%). 9% респондентов выступают за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формированию коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

Отметим, что накануне помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ходе встречи с молодёжью в Мурманске заявил о возможном сокращении времени обучения в школе.

«Я полагаю, что и классическое специализированное пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдёт в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться. Не уверен, что это произойдёт, но время диктует сокращение продолжительности среднего образования. То, что у нас 11 лет, — непозволительная роскошь. Это мы живём с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — отметил Мединский.