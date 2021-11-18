Каждый второй автолюбитель Нижнего Тагила имеет неоплаченные штрафы в ГИБДД

17 ноября в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению задолженности у горожан.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, сотрудники госавтоинспекции в массовом порядке останавливали все транспортные средства. На месте остановки представители Федеральной службы судебных приставов проверяли водителей на наличие неоплаченных административных штрафов, задолженностей по базам ФССП и по базам учёта нарушений правил дорожного движения ГИБДД.

За один час работы сотрудники ведомств проверили 60 человек, 26 из которых имели задолженность по штрафам в ГИБДД. 12 должников оплатили долг на месте на общую сумму 15 000 рублей. Также инспекторы ДПС составили 15 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Теперь должники на основании судебного решения заплатят в 2 раза больше ранее выписанного штрафа или на усмотрение судьи будут отбывать административный арест сроком до 15 суток.

Работники Федеральной службы исполнения наказаний выписали 50 требований о явке на обязательный приём к судебному приставу-исполнителю для погашения задолженностей на общую сумму 1 145 500 рублей.

Отдел пропаганды ГИБДД напоминает: если гражданин не проживает по месту прописки и не получал почтовых уведомлений в связи со сменой жительства, он всё равно считается проинформированным о наличии административных штрафов. Проверить информацию о задолженности можно через портал «Госуслуги».