«Каждый мог почувствовать, что происходит в момент столкновения». Школьники Нижнего Тагила протестировали единственный в России автобус-тренажёр

В Нижний Тагил приехал специальный автобус-тренажёр, благодаря которому городские школьники смогли узнать, что чувствует человек во время дорожной аварии. Первыми необычный симулятор опробовали учащиеся Вагонки. Им рассказали о правилах поведения в общественном транспорте, показали специальные мультфильмы, а после для них даже сымитировали аварию.

«С помощью тренажёра, установленного в автобусе, каждый ребёнок мог почувствовать на себе, что происходит с человеком в момент столкновения. Но так как школьники были пристёгнуты ремнями безопасности, всё для них заканчивалось благополучно. В отличие от манекена-помощника Георгия, который падал со своего сиденья на пол и получал травмы», — отметили в отделе пропаганды ГИБДД.

Чтобы авария казалась реалистичной, салон автобуса оборудовали системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, там установили генератор дыма и мультимедийную аппаратуру. Сегодня это единственный в России учебный транспорт, где можно увидеть, как работают ремни безопасности при ДТП или резком торможении.

Благодаря специальному автобусу-тренажёру более 1200 тагильских школьников на практике закрепили навыки безопасного поведения.