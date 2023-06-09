«Каждому бизнесу надо закатывать рукава и штучно работать над своим продуктом и над выбором собственного рынка». В Екатеринбурге состоялся 5-й ежегодный форум «Экспортный марафон — 2023»

Накануне, 8 июня, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялся пятый по счёту ежегодный форум «Экспортный марафон». Главным гостем программы стал член Совета директоров Московской школы управления «Сколково» профессор Игорь Гундобин. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Центр поддержки экспорта СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На встрече спикеры совместно с гостями обсуждали такие темы, как расчёты внешнеэкономической деятельности, поиск новых рынков сбыта, экспорт через франчайзинг, повышение эффективности участия в выставках, субсидии от государства. Фишкой программы стало то, что спикеры старались преподнести меньше теории и больше практической полезной информации в формате разбора реальных кейсов в актуальной информационной среде.

Марафон работал в мультиформатном режиме. На встрече в четырёх секциях выступали приглашённые гости, в лаундж-зоне Конгресс-холла была организована работа «Экспортной гостиной», где проходили консультации по мерам поддержки предпринимателей от представителей Екатеринбургской таможни. Как в начале мероприятия отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, в марафоне «будут подняты актуальные темы и вопросы по сотрудничеству с иностранными бизнесменами».

«Традиционный экспортный марафон у нас проводится пятый раз. В нашей области он проводится для совершенно широкого спектра предпринимателей, которые занимаются либо планируют заниматься экспортом. Проводится он по совершенно разным тематикам, которые касаются экспорта, начиная с момента, как выбрать страну, в которую экспортировать свой товар, заканчивая вопросами экспертизы, сертификаций, перевода документов и другими специфическими вещами», — сказал Валерий Пиличев.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов отметил, что с учётом событий последних двух лет в России произошёл переток всех экспортёров на новые рынки.

«В основном в приоритете сегодня страны Центральной и Восточной Азии, страны СНГ, а также страны Персидского залива и Аравийского полуострова. Если смотреть по итогам прошлого года, то основной объём экспорта продукции был ориентирован на Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Мы разрабатываем новые меры поддержки, прорабатываем совместные мероприятия с бизнесом, переориентируемся именно на эти направления. Например, в апреле 2023 года был довольно крупный визит делегации предприятий региона в Узбекистан. Более 50 предпринимателей посетили международную выставку “Иннопром. Центральная Азия”, по итогам которой были проведены более 300 переговоров с деловыми и официальными кругами этой страны. Также пару недель назад министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков презентовал потенциал сотрудничества с Турецкой Республикой, в рамках форума Россия — Турция в Москве достаточно широко мы осветили взаимодействие на этом направлении», — отметил чиновник.

Член Совета директоров МШУ «Сколково» Игорь Гундобин считает, что сегодня российским экспортёрам в первую очередь стоит обратить внимание на страны Азии, а также не забывать про индивидуальный подход.

Нынешняя ситуация, на мой взгляд, предоставляет новые возможности, открывает те направления, куда раньше не смотрели или относились к ним как ко вторичным возможностям, но сегодня я бы всерьёз посмотрел на то, что производят в странах Азии, прежде всего Индия, Китай, а также страны Юго-Восточной Азии. Есть географические точки другие, более удалённые, типа Латинской Америки или Африки, но здесь, я думаю, мы сегодня сможем поговорить, что универсального ответа нет, единого подхода нет и быть не может и каждому предпринимателю, каждому бизнесу надо, что называется, закатывать рукава и штучно работать над своим продуктом и над выбором собственного рынка. Не забывать о странах ближнего зарубежья. Потому что очень динамично развивается экономика стран Средней Азии, есть возможности для российского бизнеса», — сказал профессор.

В разговоре с журналистом АН «Между строк» Игорь Гундобин признался, что впервые принимает участие в свердловском форуме. Как отметил эксперт, в прошлом году его приглашали, но, к сожалению, тогда он приехать не смог.

«Я думаю, что сама по себе идея организации такого форума очень правильная и очень нужная. И тот факт, что это уже пятый форум, говорит сам за себя. Запрос есть, и я надеюсь, что разговор тоже будет полезный и нужный. Тем более за последний год-полтора в изменившихся геополитических условиях наш бизнес озаботился тем, как на эти вызовы отвечать. Мне кажется, есть о чём поговорить, надеюсь, те, кто пришёл, смогут получить ответы, советы или сделать какие-то свои выводы, как расти дальше», — заявил Игорь Гундобин.

Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов стал первым докладчиком в открытой дискуссии «Экспорт сегодня: вопросы и ответы». В своём выступлении он рассказывал об особенностях экспорта в сегодняшних реалиях, вместе со слушателями поднял вопрос о новых трендах этого направления в Свердловской области. Также он отметил, что сейчас в регионе идёт существенный подъём экспортёров за счёт малого и среднего предпринимательства. В докладе эксперт сделал акцент на том, что сегодня бизнесменам необходимо искать поддержку и устанавливать контакты с дружественными странами. После спича Михаил Козлов отвечал на вопросы из Telegram-чата, которые тут же задавали гости мероприятия.

«Екатеринбург получил звание города трудовой доблести неслучайно. Сейчас мы продолжаем работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые являются членами палаты, работают в три смены и обеспечивают безопасность нашей страны. Свердловская область за счёт мощных предприятий металлургического строительного комплекса ориентирована на экспорт. Если оперировать статистикой 2021–2022 годов, то можно сказать, что мы всегда входили в десятку ведущих экспортёров страны из 89 регионов, включая новые четыре. Это серьёзная заявка, при том что у нас в области нет ни нефти, ни газа и всё, что мы экспортируем, мы делаем своими руками. Если брать другой сегмент — несырьевой неэнергетический экспорт, — то здесь мы занимали четвёртую позицию. Всегда входили в пятёрку, некоторые годы оказывались на втором месте, уступая Москве, где находятся крупнейшие организации. Ориентир сегодняшнего дня — поиск новых надёжных партнёров в дружественных странах. Чему нас научила пандемия? Тому, что многие вещи, хотели бы мы этого или нет, ушли в онлайн. Сегодня значительное количество предприятий за подбором партнёров обращается к нам и делает это дистанционно», — сказал Михаил Козлов.

Вторым участником дискуссии стал Илья Анисимов, представитель АО «Российский экспортный центр» в УрФО. Он рассказал бизнесменам об актуальных государственных мерах поддержки предпринимательства, напомнив, что центр продолжает работу по поискам иностранных покупателей. Продемонстрировал на слайде примеры нефинансовой поддержки бизнесменов. Сюда относятся техническое регулирование на целевом рынке, защита ОИС за рубежом, консультации по вопросам организации экспортной интернет-торговли, подбор потенциального импортёра, а также сопровождение переговорного процесса. Экономист рассказал о вебинарах Российского экспортного центра и об услугах, которые там предоставляют.

«По итогам первого квартала 2023 года группой Российского экспортного центра было поддержано уже более 100 компаний, представлено порядка 700 услуг. За четверть года мы достигли показателя на уровня 1/3. Если говорить о поддержанных компаниях, то ничего удивительного, что в начале года этот показатель растёт опережающими темпами, потому что компания в течение года будет обращаться за услугами ещё раз и, соответственно, в статистику они уже не попадут. Но вот именно показатель по количеству услуг составляет примерно 1/3 от уровня 2022 года. Это говорит о том, что те меры поддержки, которые центр предоставляет, действительно пользуются популярностью. Количество компаний, которые к нам обращаются, растёт, и количество услуг, которые компания запрашивает, также растёт. Если в 2021 году было примерно 5-6 обращений, то в 2022 году — 6-7 обращений от каждой компании», — прокомментировал Илья Анисимов.

Далее в открытой дискуссии приняла участие руководитель проекта «Контур. Призма»

Светлана Кирланова. Эксперт рассказала о работающей системе проверки потенциальных партнёров российских и зарубежных компаний, которые могли попасть под санкции. Спикер раскрыла слушателям суть ведения комплаенса в этой ситуации и объяснила, как с такими ограничениями можно справиться.

«Сейчас все зарубежные контрагенты даже из тех стран, которые не поддерживают санкционные ограничения США и ЕС, стали включать в договор пункт, что вы обязуетесь не работать с санкционными компаниями и в случае нарушения этого пункта вы будете оплачивать штрафные санкции, если вдруг на вашего зарубежного контрагента их наложат. Нет точных формализованных санкционных списков разных стран. Регулятор каждой отдельной страны на своём сайте публикует санкционный список в том формате, который для них удобен. Россия — единственная страна в мире, в отношении которой за короткий промежуток времени наложили более 8 тысяч санкций. В марте прошлого года мы круглосуточно обновляли данные по санкциям, верифицировали их, заносили в систему. Одному человеку в ручном режиме просто невозможно отследить все изменения в санкционных списках самостоятельно. Кроме того, в самих перечнях недостаточно сведений для идентификации лица. Допустим, вносят по именованию организацию, а у нас в России может быть таких организаций под аналогичным названием несколько», — рассказала эксперт.

В завершении этой части программы с немного провокационной темой о возможностях экспорта для российского бизнеса выступил Игорь Гундобин. Он рассказал о том, как можно смотреть на мир, исходя из призмы новых реалий и санкционных ограничений. Порассуждал, с какими проблемами могут столкнуться будущие экспортёры на иностранных рынках, и объяснил, где и в каких странах можно работать и налаживать связи.

«Моя лекция неспроста называется “А ждут ли нас там?”. Я вспомнил одну забавную историю из собственной жизни. Когда я жил и работал в Лондоне, однажды у меня сломался водопроводный кран. Я пригласил сантехника починить. Он разобрал всё, потом взял паузу и спрашивает на перекуре: “Зачем все едут в Россию? Что у вас там такого происходит?” Это было ещё до пандемии, сколько-то лет до того. И я ему сказал: “Смотри, в России 150 млн человек, если ты каждому продашь что-то на 50 пенсов, ты сразу заработал 75 млн фунтов”. Простота этого взгляда поразила сантехника. Я понимал, что специалиста потерял», — иронично сказал профессор.

После выступлений спикеров гостей ждал кофе-брейк, где все участники форума смогли познакомиться друг с другом и даже обзавестись новыми бизнес-партнёрами. Затем сразу в нескольких параллельных секциях прошли дискуссии, на которых выступали руководитель отдела бухгалтерского учёта налогового планирования ООО «Юридическая компания «ЭНСО» Марина Головченко, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Екатеринбургской таможни Олег Коноплёв, начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Екатеринбургской таможни Дмитрий Щепко, заместитель директора дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» в Екатеринбурге Александр Прокофьев, директор представительства ООО «Рускон» Никита Мащенков, а также руководитель проекта «Контур.Декларант» Алексей Ермаков и автор книги «Экспология. Как эффективно участвовать в выставках», директор Агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект» Николай Карасёв.

Антон Чуков, представитель корпоративного подразделения «Тинькофф банк» в Екатеринбурге, которое работает со средним и крупным бизнесом, рассказал журналисту АН «Между строк», что участвует в ежегодном марафоне уже второй раз. Буквально за несколько часов мероприятия он успел обзавестись новыми полезными связями.

«Вообще, в офлайн-формате можно сразу же лично познакомиться с людьми, принимающими решение по бизнесу. В прошлом году экспортный марафон очень продуктивно прошёл, в этом году за пару-тройку часов встречи уже удалось наладить несколько полезных контактов. Буквально только что на ваших глазах с человеком договорились, и завтра, я думаю, заключим с ним сделку. На самом деле радует, что здесь как раз тема, связанная с экспортом-импортом, всё, что связано с внешнеэкономической деятельностью. У нас у одних из немногих сейчас есть возможность быть полезными в этом направлении. Мы помогаем решать задачи по взаиморасчётам, по приёму платежей, по отправке в другие страны. Мы здесь для того, чтобы максимальному количеству бизнесменов донести возможности, которые предоставляет наша компания на текущий момент, и договориться о партнёрстве», — отметил Антон Чуков.

Директор компании «Центр камня Флоренция» в Екатеринбурге Юрий Невьянцев впервые участвует в марафоне. Его фирма по производству ковров из камня и различной мозаики находится в 30 минутах езды от Екатеринбурга, в посёлке Боровском (Талицкий городской округ). Главной целью посещения этого мероприятия для бизнесмена стало развитие его дела и выход предприятия на международный рынок.

«Здесь я ищу эксперименты для выхода в экспорт. Для производства мозаичных и каменных ковров мы используем уникальное оборудование гидроабразивной резки. Сейчас мы хотим развиваться, ищем новые пути и выходы на международный рынок. Я был убеждён в потенциале Индии. В этом я и сегодня убедился, теперь всю информацию нужно проверить и двигаться дальше. Надеюсь, на марафоне меня ждёт много идей и потенциальных возможностей», — рассказал Юрий.

Менеджер отдела продаж строительной фирмы ООО «Профит Ек» Юлия Лысенкова отметила, что ежегодные марафоны помогают их предприятию идти в ногу со временем и реализовывать потенциал. Компания только планирует выходить на зарубежный рынок, поэтому старается найти актуальные и действенные методы по налаживанию связей с иностранными бизнесменами. Юлия была на четвёртом форуме и с удовольствием приехала на мероприятие снова.

«Производство находится недалеко от Екатеринбурга, в Сысертском районе. Существует недавно, однако наша деятельность реализуется более 20 лет. Мы производим расходный материал, в основном сменно-режущие инструменты для строительства того, на чём строят мосты и сваи. На самом деле мы только планируем выходить на экспорт, для нас это реальная школа, чтобы все свои будущие риски учесть и знать, куда ты окунаешься. Очень интересно, конечно, продавать за рубеж. Мы знаем, что нашу продукцию уже используют в Белоруссии, то есть каким-то образом через наших покупателей мы вышли на Белоруссию и Казахстан. Сейчас мы планируем сами налаживать производство с иностранцами, занимаемся документацией, чтобы можно было спокойно самостоятельно реализовать эту продукцию. Это для нас очень хороший опыт без финансовых вложений. Все эти знания очень нужны, потому что не знать это очень дорого. Впечатление замечательное! С СОФПП постоянно сотрудничаем, в том числе я. У нас небольшое предприятие, но с большими возможностями. Объекты сочинские, атомная электростанция построены с помощью наших расходников», — рассказала журналисту АН «Между строк» Юлия.

Отметим, что в 2022 году Центр поддержки экспорта СОФПП занял 3-е место в рейтинге Российского экспортного центра по объёму поддержанного экспорта и числу компаний, заключивших контракты благодаря услугам Центра. Кроме того, на 1 июня 2023 года объём поддержанного экспорта составил почти 22,5 млн долларов США (22,459 млн). При содействии ЦЭП СОФПП зарубежные контракты заключили 30 свердловских экспортёров, а услугами Центра с начала этого года уже воспользовались 469 региональных компаний.

В 2023 году экспортные контракты при содействии ЦЭП были заключены с 14 странами, в их список входят Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Чехия, Белоруссия, Корея, Польша, Грузия, Китай, Монголия и Эстония. Центр оказывает экспортёрам более 20 различных услуг, включая софинансирование логистических затрат, содействие в поиске иностранного партнёра, организацию участия в международных выставках и бизнес-миссий, сертификацию продукции, а также сопровождение переговоров.

Сейчас свердловские компании поставляют за рубеж изделия из металлов, лесопромышленную, пищевую и сельхозпродукцию, медоборудование, промышленные товары и продукцию лёгкой промышленности. Львиная доля экспортёров региона отгружает несырьевые неэнергетические товары.