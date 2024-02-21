«Каждое произведение в их исполнении — это небольшой спектакль». Нижнетагильская филармония представит совместную программу со знаменитым детским хором Екатеринбургского театра оперы и балета (ВИДЕО)

На сцене Нижнетагильской филармонии 14 мая вместе с оркестром «Демидов-камерата» выступит знаменитый детский хор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Также в масштабной программе «Музыка верит в будущее» (0+) примет участие хор Нижнетагильского колледжа искусств.

Детский хор театра оперы и балета Екатеринбурга — это коллектив с 30-летней историей, его руководитель и дирижёр Елена Никишова — тагильчанка, она окончила Нижнетагильское музыкальное училище. Хор является многократным призёром и победителем престижных международных конкурсов, в том числе Всемирной хоровой олимпиады.

Участники детского хора выступают на сцене вместе с профессиональными артистами Екатеринбургского театра оперы и балета. Кроме того, детский коллектив готовит собственные концертные программы и гастролирует. В репертуаре хора — русская и зарубежная классика, народные песни, духовная музыка, произведения современной хоровой музыки. Сейчас в хоре занимается 80 детей и подростков от 7 до 18 лет.

В первой части концерта прозвучит программа а капелла и номера в сопровождении рояля. Во втором отделении выступит оркестр «Демидов-камерата». В программе заявлены 16 номеров, на сцену выйдут все 80 артистов детского хора. Публика услышит произведения композиторов Римского-Корсакова, Иво Антоньини, Сергея Плешака, Леонарда Коэна и Густава Малера.

В Нижнетагильской филармонии обещают, что на весеннем концерте будет представлена кардинально разная музыка: от старинных композиций до современных тем, также прозвучат произведения, ранее нигде не исполнявшиеся.

«Коллектив детского хора из Екатеринбурга уникальный, потому что практически всё, что они создают на сцене, — это пение с театрализацией. Они не стоят на сцене, как академический хор, каждое произведение в их исполнении — это небольшой спектакль. В этой программе не будет длинных произведений, каждое будет быстро сменять другое. Приглашение этого детского хора связано ещё и с тем, что Елена Юрьевна Никишова — тагильчанка, она человек, который работает с этим коллективом с самого основания. Не побоюсь сказать, что это один из лучших в России детских хоров», — рассказывает о готовящейся программе «Афише МС» дирижёр оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий.

Ещё один коллектив, который примет участие в масштабной программе «Музыка верит в будущее», — хор Нижнетагильского колледжа искусств, в его составе студенты дирижёрско-хорового отделения, духового оркестрового отделения и отделения народных инструментов.

В мае перед самим выступлением состоится единственная совместная репетиция хоров и оркестра, отдельно ребята и оркестр репетируют уже сейчас.