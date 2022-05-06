«Каждая может почувствовать себя принцессой». Как супруги из Нижнего Тагила запустили уникальный проект для невест

Супруги Николай и Татьяна Шаровы из Нижнего Тагила в марте 2021 года открыли шоурум по прокату свадебных платьев «Счастливая невеста». По словам Татьяны, она мечтала запустить такой проект, чтобы свадебное платье было доступно для любой невесты, независимо от её финансовых возможностей, чтобы каждая могла почувствовать себя принцессой и быть неотразимой в самый важный день. Татьяна Шарова — новая героиня нашего проекта «PRO бизнес».

Как всё началось?

Николай Шаров, супруг Татьяны, вспоминает, как после второго декрета у жены возникли сложности с совмещением работы и ухода за детьми. Маме хотелось больше времени проводить с малышами, а не пропадать целыми днями на службе.

«Начиналось всё с фонда поддержки предпринимателей. Я закончил три курса по программе “Старт” в 2014 году. Пока жена была в декрете, придумал идею бизнеса, как оказалось, для неё. Мы обзвонили всех подруг Татьяны и организовали прокат платьев. Начинали работать над проектом из дома», — вспоминает Николай Шаров.

С 2015 года супруги Шаровы помогают в реализации свадебных платьев девушкам, которым хочется подарить своему самому главному наряду вторую жизнь, а также облегчают невестам поиски шикарного платья по доступной цене. Первый салон появился в 2017 году, но просуществовал недолго. А в 2021 году 36-летняя Татьяна открыла новое пространство в формате шоурума на проспекте Мира, 56а.

«Идея открыть шоурум назревала давно. Мы наращивали мощности в течение нескольких лет. Изначально это было хобби, которое мы организовывали дома. У нас была комната для платьев с большим-большим зеркалом, немного аксессуаров, фат и шубок и огромное желание делать людей чуточку счастливее», — рассказывает Татьяна.

Открыть шоурум свадебных платьев помогла субсидия по поддержке малого и среднего предпринимательства от Центра занятости населения. Государство выделило супругам 58 800 рублей.

«Для нас это стало отличной помощью. Я защитила свой бизнес-план в 2020 году, но из-за коронавируса его реализация была отложена на полгода. Только в марте 2021-го состоялось открытие шоурума, которого мы очень ждали. Ведь в 2020 году какие свадьбы? Все за закрытыми дверьми сидели!» — поделилась Татьяна.

Бизнес-леди признаётся, что ей важно было запустить свадебный салон именно в формате социального проекта, ведь не каждая девушка может себе позволить приобрести платье за 20–40 тысяч рублей. Но быть красивой и выглядеть достойно в день свадьбы хочется каждой.

Фото: свадебные платья напрокат «Счастливая невеста» Фото: свадебные платья напрокат «Счастливая невеста» Фото: свадебные платья напрокат «Счастливая невеста»

«Вспоминаю, как в 2008 году мы сами готовились к нашей свадьбе, выбирали наряды и поняли, насколько далеки от нужного бюджета. Расходы превышали намеченные вдвое! А это было 15 лет назад. Многие девочки с этим сталкиваются: идут в салон, примеряют платье и не могут себе его позволить. Взять напрокат намного проще. Плюс химическая чистка и уход занимают много времени и сил. Своим бизнесом мы освобождаем молодожёнов от дополнительных свадебных хлопот», — уверяет Татьяна Шарова.

Как платья появляются в салоне?

Б/у платья в салон приносят сами невесты после свадеб. Также Татьяна и Николай приобретают изделия через интернет-магазины, договариваются с поставщиками, иногда сами едут за нарядами в другие города. На сегодняшний день в салоне «Счастливая невеста» представлено 80 разновидностей б/у платьев брендов Trinity, Naviblue Bridal, Nora Naviano, LOVE BRIDAL, Gabbiano, Romanova.atelier, LARA BRIDAL. Также в «Счастливой невесте» действует прокат аксессуаров: невесты могут выбрать подъюбники, накидки, шубки, болеро, диадемы, украшения для волос, фату.

«Самое любимое платье у девочек марки Trinity: практичная модель, идеальный корсет, посадка. Всё, что не надо, скроет, всё, что надо показать, покажет. Классическая модель-трансформер на все времена. Девочки даже не спрашивают о брендах, но понимают, что платья значительно отличаются качеством ткани. Конечно, я сообщаю цену нового платья, если они захотят точно такое же купить. Некоторые идут проверять в салон, но потом всё равно возвращаются к нам! Экономия в 20 тысяч на платье не лишняя», — говорит Татьяна.

Владелица бизнеса поясняет, что подшивка и доведение изделия до идеального вида — это очень трудоёмкий процесс. Например, на глажку одного платья может уйти до 8 часов: нужно отпарить каждый слой ткани, а у пышного наряда таких слоёв может быть очень много.

«Была ситуация, когда невеста фотографировалось в платье в дождь на природе. Соответственно, подол был весь испачкан, нужно было очень постараться, чтобы привести его в порядок. Но ведь я каждый раз говорю девушкам: носите платье так, будто оно ваше. И многие прислушиваются к этому совету», — смеётся Татьяна.

Про планы на будущее

Супруги Шаровы рассказывают, что хотят развивать свой маленький бизнес. В планах — получение льготного займа через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. На привлечённые средства они хотят пополнить коллекцию новыми актуальными моделями и расширить размерный ряд.

Татьяна планирует закупить оборудование, стойку для примерки, арендовать новое помещение и запустить прокат мужских костюмов. Также она хочет взять в штат профессиональную швею, которая будет изготавливать наряды для девочек.

«PRO бизнес» — совместный проект агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в котором бизнесмены могут рассказать о своих компаниях бесплатно. Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru заявки в свободной форме. Напишите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные.