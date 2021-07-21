Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, сообщила «Газета ОНК» — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в публикации, опубликованной на сайте газеты.

Напомним, 11 мая в Казани Галявиев напал с оружием на учебное заведение. В результате нападения погибли семь детей и две учительницы, ещё 24 человека пострадали.