Казакам запретили целовать иконы и руки священников из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России выпустил приказ, согласно которому казакам запрещается целовать иконы и руки священнослужителей, пока не исчеснет угроза распространения коронавируса. Помимо этого, Совет атаманов рекомендовал Роспотребнадзору проверить храмы на наличие инфекции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на атамана Геннадия Ковалёва, соответствующий приказ был разослан по советам атаманов региональных казачьих общественных организаций. По его словам, документ носит исключительно рекомендательный характер.