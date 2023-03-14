Кавказское многоголосье, дождь, звон колокольчиков, шелест листьев и аромат ладана. В Нижнетагильском театре кукол показали премьеру экспериментального спектакля по произведению Лермонтова «Демон»

В Нижнетагильском театре кукол показали премьеру нового экспериментального спектакля по поэме Михаила Лермонтова «Демон» (16+). В постановке используется необычный приём — весь спектакль гостям предлагают прослушать в наушниках. Помимо звуков, эмоциональный фон создают световые и визуальные эффекты, актёрская пластика. Спектакль погружает зрителей в атмосферу природы и культуры Кавказа.

Режиссёр Наталья Молоканова рассказывает, что отправной точкой в создании «Демона» было желание поработать с новой формой, поэкспериментировать.

«Мы хотели создать ощущение, будто ты один в зале и спектакль играют только для тебя. А потом вдруг у меня возникла идея поставить “Демона”, потому что это шёпоты, Кавказ, природа и музыка, которые создают особую атмосферу. Вообще очень важно найти такую команду, которая будет с тобой на одной волне. Вместе с художником Еленой Белых мы стали придумывать этот мир. Несомненно, мы вдохновлялись Врубелем, Параджановым, а текст Лермонтова просто волшебный, и мы за ним следовали. Язык произведения такой, что просто ласкает слух, и поэтому, я думаю, школьникам, услышавшим его в нашем исполнении, не будет потом скучно и они будут читать его голосами наших актёров», — делится Наталья Молоканова.

За время спектакля актёры и куклы не произносят ни слова. Голоса Ангела, Демона и Тамары слышны зрителям в наушниках. Звукорежиссёр Иван Радаев соединял в единое звуковое полотно кавказское многоголосье, дождь, звон колокольчиков, мелодии этнических музыкальных инструментов, шелест листьев и другие шумы, которые усиливают эмоции.

Для озвучивания спектакля его создатели обратились в известную студию звукозаписи Audio-Production и провели кастинг. Голос автора — заслуженный артист РФ, актёр Екатеринбургского ТЮЗа и художественный руководитель Дома актёра Илья Скворцов, Демона озвучивает известный российский актёр и диктор Иван Жарков, голос Тамары — актриса театра кукол Валерия Антонова.

Художник спектакля Елена Белых использовала в декорациях к спектаклю различные символы.

«Ткацкий станок олицетворяет нити судьбы, а шахматная доска и игра главных героев появились из противостояния Ангела и Демона. Часто при создании спектакля бывает так, что цепляешься за одну деталь, а потом они раскручиваются уже сами и этот процесс ведёт художника и остаётся вне его власти», — рассказала Елена Белых.

Она сама вышивала икону Богоматери для сцены в монастыре. Также специально для эпизода, когда главная героиня Тамара уходит в монастырь, они с режиссёром решили использовать аромат ладана, который ненадолго заполняет зрительный зал.

Журналисты и друзья театра, которые одними из первых смогли посмотреть спектакль, были в восторге от увиденного и услышанного, не скрывали слёз после просмотра. Благодаря камерности малого зала, где проходила премьера, зрители находились на расстоянии вытянутой руки от актёров. Особую роль в постановке играет свет и пластика артистов. Над хореографией работал артист Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» Михаил Лескин.

«Демона» рекомендуют смотреть зрителям старше 16 лет. Этой постановкой театр кукол планирует привлечь внимание новой аудитории, молодёжи и взрослой публики к удивительной и загадочной поэме Лермонтова. Билеты на ближайшие показы уже раскуплены.