Карты бесплатно: акция «Добро пожаловать» для клиентов — владельцев банковских карт АО «Тагилбанк» 

Банк «НЕЙВА» предлагает бесплатно оформить банковские карты.

В рамках акции любой клиент АО «Тагилбанк», предъявивший карту или договор на банковское обслуживание, может бесплатно оформить банковскую карту VISA Gold или VISA ГАСТРОНОМ Банка «НЕЙВА».

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте Банка в разделе «Акции и скидки».

По вопросам оформления банковской карты просим обращаться в офис Банка «НЕЙВА» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 61 или в круглосуточную службу клиентской поддержки по многоканальному телефону: 8−800−7000−213.

Специальное предложение действует с 23.07.2018 до 31.08.2018 (включительно).

Банк «НЕЙВА»: рады знакомству!

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